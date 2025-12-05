Habertürk
        Sıla Türkoğlu’nun Londra tatili

        Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile yaptığı yurt dışı seyahatlerine bir yenisini ekleyerek Londra'dan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2025 - 21:10 Güncelleme: 05.12.2025 - 21:10
        Sıla Türkoğlu'nun Londra tatili
        Bir süredir Ata Ayyıldız ile mutlu bir ilişki yaşayan Sıla Türkoğlu, yeniden yurt dışı seyahatine çıktı.

        Son dönemlerde sevgilisiyle yaptığı tatillerle gündeme gelen Sıla Türkoğlu, bu kez rotasını Londra’ya çevirdi.

        Ünlü oyuncu, Londra seyahatinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

        #Sıla Türkoğlu
