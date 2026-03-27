        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahlı saldırıya uğramıştı... 17 yaşındaki genç, 7 gün sonra hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Silahlı saldırıya uğramıştı... 17 yaşındaki genç, 7 gün sonra hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da otomobilde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Muhammed Muhammed, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 55 yaşındaki A.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 13:02 Güncelleme:
        7 gün sonra hayatını kaybetti
        Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç, olaydan 7 gün sonra hayatını kaybetti.

        SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

        İHA'daki habere göre olay, 19 Mart’ta Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Otomobilde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Muhammed Muhammed ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada tedavi altına alınan Muhammed Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen olaydan 7 gün sonra hayatını kaybetti.

        BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 55 yaşındaki A.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yolda heyelan: yarısı çöktü, içme suyu hattı zarar gördü

        Adana'da bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle yolda heyelan meydana geldi. Yolun yarısı çökerken, içme suyu hattı da zarar gördü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası