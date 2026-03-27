Silahlı saldırıya uğramıştı... 17 yaşındaki genç, 7 gün sonra hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da otomobilde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Muhammed Muhammed, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 55 yaşındaki A.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 27.03.2026 - 13:02
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç, olaydan 7 gün sonra hayatını kaybetti.
SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
İHA'daki habere göre olay, 19 Mart’ta Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. Otomobilde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Muhammed Muhammed ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Burada tedavi altına alınan Muhammed Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen olaydan 7 gün sonra hayatını kaybetti.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 55 yaşındaki A.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
