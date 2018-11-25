Silivri'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre, yeni açtığı çay ocağında müşterilerine hizmet veren Candemir Ç. ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. İHA'nın haberine göre; kavgada Candemir Ç, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç adam, Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı. Candemir Ç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Candemir Ç'nin cesedi Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayın şüphelisi 3 kişi kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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