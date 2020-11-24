Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Kayserispor'da alınan 1 puanın sevinci yaşanırken, kaleci Lung'un sakatlığı ise moralleri bozdu. Maçın ilk yarısında sağ bacak üst adelesinden sakatlanan ve sonrasında ikinci yarıya çıkamayan başarılı eldivenin MR'ı çekildi.

Birkaç hafta formasından uzak kalacak olan Rumen file bekçisi, "Çok üzgünüm. İnşallah çok ciddi bir sakatlığım yoktur. Hayatımda böyle bir ağrı hissetmedim. Umarım formama kavuşmam uzun sürmez" dedi.