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Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin sahilinin simge ağacına 'asitli' sabotajda sıcak gelişme! - Güncel haberler
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Mersin sahilinin "simge ağacı"na matkapla zarar veren 3 kişi salıverildi

Mersin'de, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacına yabancı madde enjekte edilerek zarar verilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Mersin sahilinin simge ağacına 'asitli' sabotajda sıcak gelişme! - Güncel haberler
Simge ağaca 'asitli' sabotajda sıcak gelişme!
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AA

Mersinin Yenişehir ilçesi sahilindeki kauçuk ağacına matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilerek zarar verilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarının sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanında bulunan yaklaşık 50 yıllık kauçuk ağacının kurumasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ağacın gövdesinde matkapla bir santimetre çapında 9 delik açılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kentin "simge ağacı"na bir araçla bölgeye gelen kişiler tarafından zarar verildiğini saptadı.

Plakası belirlenen aracın Mersin Büyükşehir Belediyesince kiralandığını tespit eden polis ekipleri, belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S.'yi yakaladı.

Mersinin Yenişehir ilçesi sahilindeki kauçuk ağacına matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilerek zarar verilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakimlikçe, zanlılar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması da kararlaştırıldı.

Şüphelilerin ağaca zarar verdiği anlar da bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelinin ifadesinde, olay günü Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G., CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç.'nin de yanında olduğunu belirtmesi üzerine iki şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ağaca zarar verdiği anlar da bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Adnan Menderes Bulvarının sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanında yer alan yaklaşık 50 yıllık ağaçta kuruma meydana gelmişti. Valiliğin, "sahilin simgesi" olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Yüksek orman mühendislerinden oluşan ekip, ağacın gövdesindeki incelemede matkapla her biri yaklaşık bir santimetre çapında 9 delik açıldığını belirlemiş, gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu tespit eden ekip, hastalık veya mantar izine ise rastlamamıştı. Laboratuvar sonuçlarının eklendiği rapor valiliğe sunulmuştu.

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