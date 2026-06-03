Simge Sağın tatil sezonunu sevgilisiyle açtı

İkili, geçtiğimiz günlerde de spor salonundan verdikleri bu pozu sosyal medya sayfalarına taşımıştı.

"ONUN KARŞIMA ÇIKMASI BİR MUCİZE



Geçtiğimiz aylarda sevgilisi hakkında konuşan şarkıcı, "Çok mutluyuz. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize. Bana hediye gibi geldi. Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. İnşallah bir ömür boyu gider. En çok karakterine vuruldum. Ayrıca çok da yakışıklı. Astrologlar Aslan burcu için 'aşk yılı' demişti. Ben artık bu konuda umudumu kaybetmiş, vazgeçmiştim. İnanmıyordum ama ilk defa onları tebrik ediyorum, keyfim çok yerinde" ifadelerini kullanmıştı.