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        Haberler Magazin Simge Sağın tatil sezonunu sevgilisiyle açtı - Magazin haberleri

        Simge Sağın tatil sezonunu sevgilisiyle açtı

        Ünlü şarkıcı Simge Sağın, DJ sevgilisi İlkay Şencan ile tatil yapıyor. Çift, aşklarını sosyal medyaya taşımaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 11:10 Güncelleme:
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        Mart ayından bu yana DJ İlkay Şencan ile aşk yaşayan Simge Sağın, mutlu birlikteliğini sürdürüyor.

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        Çift, tatil sezonunu da birlikte açtı. Plajda aşka gelen ikili, sarmaş dolaş poz verdi. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan İlkay Şencan, "Bodrum, Çeşme" notunu düştü.

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        İkili, geçtiğimiz günlerde de spor salonundan verdikleri bu pozu sosyal medya sayfalarına taşımıştı.

        "ONUN KARŞIMA ÇIKMASI BİR MUCİZE

        Geçtiğimiz aylarda sevgilisi hakkında konuşan şarkıcı, "Çok mutluyuz. Gönülden istemiştim. Zamanın geldiğini hissediyordum. Onun karşıma çıkması bir mucize. Bana hediye gibi geldi. Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. İnşallah bir ömür boyu gider. En çok karakterine vuruldum. Ayrıca çok da yakışıklı. Astrologlar Aslan burcu için 'aşk yılı' demişti. Ben artık bu konuda umudumu kaybetmiş, vazgeçmiştim. İnanmıyordum ama ilk defa onları tebrik ediyorum, keyfim çok yerinde" ifadelerini kullanmıştı.

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        Simge, yeni ilişkisinden önce, "4 yıldır hayatımda kimse yok. Heyecan bittiğinde biletimi kesip 'ben ayrılıyorum' deme hakkımı kullanmak istiyorum. Kötü bir ilişki yaşamaktansa böyle tek başıma daha mutluyum" açıklamasında da bulunmuştu.

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        #simge sağın
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