40 KİŞİ KATILDI



Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleşen nikah töreninde, çiftin şahitliklerini Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı. Nikah törenine aralarında, Semiraris Pekkan, Berkay - Özlem Ada Şahin, Selin İmer - Mustafa Ceceli çifti gibi ünlü isimlerin bulunduğu yaklaşık 40 kişi katıldı. Burcu Kıratlı, ikinci nikahta Hakan Akkaya imzalı daha klasik bir model tercih etti.

İKİNCİ KEZ 'EVET'

Akçıl, nikah memurunun "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna "İkinci kez ve son kez evet" şeklinde yanıt verdi. Baba olmak istediğini söyleyen Akçıl, 'bebek sözü' verdi.