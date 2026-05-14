Sinan Akçıl: Milli takımın maçlarından ilham aldım
A Milli Futbol Takımı için hazırladığı marşı resmen yayınlayan şarkıcı Sinan Akçıl, HT Spor'un sorularını yanıtladı. Akçıl, marşı yazarken milli takımın maçlarından ilham aldığını dile getirdi.
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 21:20
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nı garantiledikten sonra marş yazacağını açıklayan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı'ya özel açıklamalarda bulundu.
"BİR GÜN KONSANTRE OLDUM"
Telefonumu kapattım. Türkiye’yle ilgili, önceden “Düm Tek Tek”i yazmıştım Eurovision için. Bir gün konsantre oluyorum, sonra hayal ediyorum; görüntüleri düşünüyorum. Millî takımın maçlarını açtım, oradan ilham aldım. Golleri açtım, üzerine yazmaya başladım bu hislerle.
