Sinan Akçıl: Milli takımın maçlarından ilham aldım

Doktora şiddet kamerada

(DHA) Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yakınına anjiyo yapıldığı sırada radyasyon odasına zorla giren F.K., uyarılara rağmen çıkmayarak kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası gözaltına alınan şüpheli hakkında hukuki süreç başlatılırken... Daha Fazla Göster (DHA) Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, yakınına anjiyo yapıldığı sırada radyasyon odasına zorla giren F.K., uyarılara rağmen çıkmayarak kardiyoloji doktoru E.İ.E.'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası gözaltına alınan şüpheli hakkında hukuki süreç başlatılırken, İl Sağlık Müdürlüğü saldırıyı kınayarak sağlık çalışanlarının güvenliğinin sonuna kadar savunulacağını açıkladı Daha Az Göster