Hafta içi yasak var mı?

Sınavlar ertelendi mi, iptal mi oldu? KPSS, ALES sınavlar nasıl yapılacak?

Yazılı sınavların nasıl yapılacağına ilişkin son dakika gelişmeleri devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'e kadar okulların uzaktan eğitimle devam edeceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası sınavların nasıl yapılacağı merak konusu oldu...

SINAVLAR İPTAL Mİ?

ÖSYM'den ve MEB'den konuya ilişkin herhangi bir iptal haberi gelmiş değil. Kabine toplantısında da konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması tüm hafta sonunu kapsayacak şekilde genişletilirken 6 Aralık tarihinde yapılacak ALES ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Sınavın istisna tutulacağı ya da ertelenmesi ile ilgili hususun açıklanacak genelgede ya da bakanlığın açıklaması ile netleşmesi bekleniyor.