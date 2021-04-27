Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitim ve sınavlar ile ilgili " Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." dedi.

8. VE 12. SINIFLAR KAPANDI MI?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

SINAVLAR İPTAL Mİ EDİLDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı son dakika "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.