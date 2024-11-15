Sincan'da öğrencilere özel kitap kafe

Sincan Belediyesi, öğrencilere özel kitap kafeyi hizmete açacak. Gençleri kitap okumaya teşvik etmek ve kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla açılacak kitap kafeden öğrenciler üye olarak yararlanabilecek. Üyelik ön başvuruları, "www.sincan.bel.tr" internet sitesinden yapılabilecek.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Gençlerimizin güvenli bir ortamda kitaplarını okuyup sohbet edebilecekleri, hem kafe hem kütüphane gibi hizmet verecek kitap kafemizi kısa süre içinde açacağız. Gençlerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak, yalnızca öğrenci kardeşlerimize hizmet verecek kitap kafemiz için ön başvurular devam ediyor. Tüm öğrencilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.