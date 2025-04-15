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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinem Çeşim'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!

        İstanbul'da öldürülen 27 yaşındaki Sinem Çeşim'in katil zanlısı olduğu iddia edilen şüpheli Mehmet Şerif Tanrıkulu'nun son görüntüleri ortaya çıktı. Cinayetin aydınlatılmasını isteyen aile ve Çeşim'i sevenler, Çatalca Adliyesi önünde yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen kalabalık arasında bulunan anne baba, kızları için adalet çağrısında bulundu. Firari olan katil zanlısı hakkında 9 aydır yakalama kararı olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 08:08 Güncelleme: 15.04.2025 - 08:08
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        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
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        İstanbul Çatalca'da olay, 9 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında Binkılıç'ta bulunan bir villada meydana geldi. İddiaya göre, Sinem Çeşim (27), buluştuğu erkek arkadaşı Mehmet Şerif Tanrıkulu'na ayrılmak istediğini söyleyince aralarında tartışma çıktı.

        ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Mehmet Şerif Tanrıkulu aranıyor.
        Mehmet Şerif Tanrıkulu aranıyor.

        DHA'daki habere göre bunun üzerine şüpheli, Çeşim'i bıçakladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

        Sinem Çeşim, 27 yaşında katledildi.
        Sinem Çeşim, 27 yaşında katledildi.

        Sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Sinem Çeşim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çeşim'in cenazesi Yakacık Pir Sultan Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇITKI

        Cinayetin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Sinem Çeşim'in katilinin kimliğini tespit etti. Bölgedeki bir arazide bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, cinayet saatinde bir kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığını belirledi.

        YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Bölgedeki kameralar ile kaçan kişiyi takip eden ekipler, şüphelinin Mehmet Şerif Tanrıkulu olduğunu saptadı. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan kimliği tespit edilen şüpheli ile Sinem Çişem'in daha önceden araç içerisinde çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

        AİLE YAKALANMASINI İSTİYOR

        Yüreği yanan anne Sultan Çeşim.
        Yüreği yanan anne Sultan Çeşim.

        Kızları için Çatalca Adliyesi önüne gelen anne Sultan Çeşim ile baba Hasan Çeşim'e, ailenin yakınları, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu. Çatalca Adliyesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen kalabalık arasında bulunan aile, 27 yaşında öldürülen kızları için adalet çağrısında bulundu.

        "HAZİRAN 2024'TEN BERİ YAKALAMA KARARI VAR"

        Baba Hasan Çeşim.
        Baba Hasan Çeşim.

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ailenin avukatı Murat Akbaş, "9 aydır arama ve yakalama kararı olan bir kişi tarafından 9 Nisan'da katledildi. Kadın cinayetine kurban oldu kendisi. Cumhuriyet Başsavcısıyla yaptığımız görüşmede, delillerin toplandığını ve halâ soruşturmanın devam ettiği bilgisini aldım. Dosyaya biz de taraf olduk, aynı şekilde katılan olarak da kovuşturma kararında yer alacağız.

        "KATİLE DAHA ULAŞILAMADI"

        Şu anda şüpheli katil kayıptır, henüz kendisine ulaşılabilmiş değildir. Olayın gerçekleştiği yerde kamera kayıtları toplandı fakat şüphelinin kendisinin yakalanmamış olması diğer kadınları ve aileyi de risk altında bulunduruyor olabilir. Haziran 2024'ten beri kendisinin yakalama kararı var. Kolluğun bu yönde çalışmalarını artırmasını ve bir an önce şüphelinin yakalanmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

        "YAKALANMASINI İSTİYORUM"

        Yürüyüşün ardından konuşan anne Sultan Çeşim, "Acısı çok büyük bir anne olarak buradayım. Kızımın katilinin bulunup içeri atılması. Çok konuşacak bir durumda değilim, aslında söyleyecek çok şeyim var. Devlet büyüklerine sesleniyorum, bir an önce yakalanıp içeriye atılmasını istiyorum. Çünkü bir suç makinesi hala geziyor, bugün benim yüreğim yandı yarın başkasının yüreği yanmasın" dedi.

        "ELİNİ KOLUNU SALLAYIP GEZİYOR"

        Baba Hasan Çeşim ise, "Bu şahsın 9 ay önce yakalama kararı çıktı. Şahıs elini kolunu sallayarak geziyor ve bir de kızımın katili oldu. Bu şahıs nerede geziyor, ne yapıyor. Adalet Bakanlığımıza İçişleri Bakanlığımıza sesleniyorum. Ülkemizin adaletine güveniyorum, bu adamın yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

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