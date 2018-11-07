Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Boston Üniversitesi'nden mezun olan Nazlı Sinem Erköseoğlu, 2010 yılında Paksoy Holding'in veliahtları Emre ve Can Paksoy'un oturduğu Beyoğlu'ndaki apartmanın havalandırma boşluğunda ölü olarak bulunmuştu.

Paksoy kardeşler hakkında 'Kasten Öldürmek' suçundan dava açıldı. Paksoy kardeşler, Erköseoğlu'nun intihar ettiğini iddia ederken genç kızın ailesi kızlarının cinayete kurban gittiğini ileri sürdü.





BERAAT ETMİŞLERDİ



İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 2014 yılında sanık Paksoy kardeşler hakkında, kasten ya da dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyetle ilgili yeterli delil elde edilemediğinden beraatlarına karar verdi. Sinem Erköseoğlu'nun ailesi karara itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mayıs 2018'de Paksoy kardeşler hakkındaki beraat kararını bozdu. Bozma kararının ardından sanık Emre ve Can Paksoy kardeşler tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ailesi de katıldı.



'KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETMEDİM'



Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin görüşü sorulan Can Paksoy, "Yargıtay bozmasından önce tüm deliller toplanmıştır. Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmıştır. Suçsuzluğum ortaya çıkmıştır. Yargıtay bozması usuldendir. Beraat kararı yerindedir. Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum. Kimseyi öldürmedim, öldürmeye teşebbüs etmedim" dedi.

TEKRAR BERAAT KARARI VERİLSİN



Emre Paksoy ise "Mahkemenin daha önce verdiği beraat kararı doğrudur. Deliller toplanmıştır. Yargıtay kararı usulen eksikliğe dair bir karardır. Usulen eksikliğin giderilip tekrar beraat kararı verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.



BAKANLIK ŞİKAYETÇİ OLDU



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına duruşmaya katılan avukat Hatice Boz, Yargıtay'ın bozma kararına uyumasını talep ederek, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.



"BENİM KIZIM NEDEN ÖLDÜ?"



Sinem Erköseoğlu'nun annesi Ferah Kural, "Yüce Türk adaletine güvenmek istiyorum. Tek istediğim şey maddi gerçeğin ortaya çıkmasıdır. O evde tekrar keşif yapılmasını talep ediyorum. Bu olayın kişiler tarafından yapıldığını iddia etmiyorum. Ancak kimin tarafından yapıldığını öğrenmek istiyorum. Bu olaydan çok yoruldum. Kimsenin öldürdüğünü iddia etmiyorum ancak bu durum nedir benim kızım neden öldü? Bunu öğrenmek istiyorum. Yargıtay kararına göre beraat kararının bozulmasını talep ediyorum."

Sinem Erköseoğlu'nun babası Ergun Erköseoğlu, ilk yargılamadaki tüm taleplerinin reddedildiğini hatırlatarak, reddedilen tüm taleplerinin kabul edilmesini istedi. Dedesi Yusuf Ziya Kural da, "8 yıl önce torunum öldürüldü. Açılan dava sürecinde bir hukuk mücadelesi, hukuk savaşı verilerek bugünlere gelinmiştir. Yaşım ve sağlığım müsait olmamasına rağmen başvurmadığım hiçbir kapı kalmamıştır. Müracaatlarım hiç bir şekilde cevaplanmamıştır. Adaletinize güveniyorum. En kısa zamanda en doğru kararı vereceğinize inanıyorum" dedi.



ADLİ TIP KURUMUNDAN RAPOR ALINACAK



Mahkeme heyeti, olayın olduğu evin sabit telefon numarasının tespiti ve olay gecesine ilişkin kayıtların getirtilmesine, maktulün kafasının arkasında yer alan 6x8 ebatındaki yaranın darbe, vurma, itme, çarpma gibi dış faktörler ile maktulün düşme olayı öncesinde olup olmadığının, mümkünse hangi zaman diliminde olduğunun tespiti için Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Nazlı Sinem Erköseoğlu'na ait elbisenin Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek bu elbiseyi giyen kişinin arkasındaki fermuarı tek başına kapatıp kapatamayacağının tespitinin istenmesine de hükmetti.



TUTUKLANMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ



Paksoy kardeşlerin tutuklanmasına veya adli kontrol altına alınmasına ilişkin talepleri reddededn mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

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