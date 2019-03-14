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"BİZE KÜÇÜK BİR SÜRPRİZ YAPTILAR"



Geçtiğimiz günlerde anne-baba olan çift, duygularını, "Şükürler olsun iki yavrumuzu kucağımıza aldık. Bize küçük bir süpriz yaptılar, 3 hafta erken geldiler. Allah herkesin yavrusunu kucağına sağlık ile almayı nasip etsin. Allah herkese bu duyguları yaşamayı nasip etsin. Şükürler olsun sevgili eşim, annemizin sağlığı da çok iyi. Yavrularımız Mustafa ile Kemal’in sağlıkları çok iyi. Sadece küçük Kemal'imiz birazcık küçük. Şimdi hemşire ablaları ona çok iyi bakıyorlar, dualarınızı eksik etmeyin" sözleriyle ifade etmişti.