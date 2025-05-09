Sinem Ünsal aşka geldi
Meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşayan oyuncu Sinem Ünsal, sevgilisinin doğum gününü kutladı
Giriş: 09.05.2025 - 12:57 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:57
Geçtiğimiz günlerde; "Aşk şu an hayatımın tam ortasında" açıklamasını yapan Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat'ın 41'inci yaş gününü kutladı.
Ünsal, Berk Cankat ile çekilen fotoğraflarına yer verdiği videoyu Instagram hesabından, "Sevgilim. İyi ki doğdun" notuyla paylaştı.
Cankat da sevgilisinin paylaşımını kalp ve nazar boncuğu emojisiyle kendi sayfasına taşıdı.
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