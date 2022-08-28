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Sinem Uslu'nun annesi vefat etti

Sinem Uslu'nun annesi Ferhan Zuhal Öztürk hayatını kaybetti. Sinem Uslu, acı haberi "Annemizi kaybettik. Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da defnedilecektir" sözleriyle duyurdu

Sinem Uslu'nun acı günü | Sinem Uslu'nun annesi Ferhan Zuhal Öztürk vefat etti - Magazin haberleri
Sinem Uslu'nun acı günü
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HABERTURK.COM

Yapımcı Mustafa Uslu ile evli olan, Mustafa ve Kemal adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Sinem Uslu, acı bir haberle sarsıldı. Ünlü oyuncunun annesi Ferhan Zuhal Öztürk, hayata veda etti.

37 yaşındaki oyuncu, acı haberi Instagram hesabından "Annemizi kaybettik. Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da (Bolu) defnedilecektir." sözleriyle duyurdu.

Takipçileri, annesinin vefatıyla yıkılan Sinem Uslu'ya başsağlığı mesajları ile destek oldu.

TAKİPÇİLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Öte yandan Sinem Uslu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından annesi Ferhan Zuhal Öztürk için kan bağışı istemişti. "Dualarınızı eksik etmeyin." diyen Uslu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda 'Akut Lösemi' denilen AML hastalığına evrildi. Üç gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli, kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+... Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin…

Kimler kan verebilir; Son bir yıl içerisinde dövme yaptırmamış, ameliyat olmamış ve altmış beş yaş altı bağışçılar... Bağışları sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'ne yapabiliyoruz.

Fotoğraflar: Instagram.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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