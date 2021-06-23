Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Bakanlıktan açıklama geldi!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok işletme gibi sinemalar da kapatılmıştı. Sanatseverler "Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak?" sorusunun cevabını merak ederken Kültür ve Turizm Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. İşte Sinemalar ve tiyatroların açılacağı tarih...

Sinemalar ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Bakanlıktan açıklama geldi!

Sinema ve tiyatroların açılış tarihi gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Kültür severlerin hakkında en çok arama yaptığı konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından oldukça önemli bir açıklama yapıldı ve beklenen tarih duyuruldu...

SİNEMALAR VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi' kapsamında 1 Haziran'dan itibaren yüzde 50 kapasiteyle yeniden faaliyete geçeceği belirtilen sinema salonlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.00-­21.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tozkoparan'da kentsel dönüşüm gerginliği - Haberler
GÜNDEMTozkoparan'da kentsel dönüşüm gerginliği
ŞOKE ETTİ! Son dakika: Karısını boğan kocadan kan donduran savunma! - VİDEO HABER
GÜNDEMKarısını boğan kocadan şoke eden savunma!
Son dakika haberi ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması!
GÜNDEMÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması!
ANNENİN FERYADI! Son dakika: "Oğlum beni havaya uçuracak!" - VİDEO HABER
GÜNDEM"Oğlum beni havaya uçuracak!"
AÖL sınav tarihleri 2021: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları online mı yapılacak?
GÜNDEMAçık Lise üçüncü dönem sınav tarihleri
ZEHİRLEYECEKLERDİ! Son Dakika: Yine muz içinden çıktı: 463 kilo - Haberler
GÜNDEMYine muz içinden çıktı: 463 kilo
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den MKE ve Afganistan tepkisi
GÜNDEMAkşener'den MKE ve Afganistan tepkisi
AÖF yaz okulu kayıt tarihleri: AÖF yaz okulu 2021 online mı olacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri
GÜNDEMAÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri
KORKUNÇ! Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PKK'da kadın ve çocuk istismarı raporu
GÜNDEMKadın teröristler anlattı! PKK’da cinsel saldırılar
2021 KPSS geç başvuruları bugün bitiyor! 2021 KPSS geç başvuru ücreti ve başvuru ekranı: KPSS başvuru yap!
GÜNDEMSON GÜN! 2021 KPSS geç başvuruları bitiyor!