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        Haberler Magazin Sinemalarda yarıyıl rüyası sona erdi

        Sinemalarda yarıyıl rüyası sona erdi

        Sinema sektörünün büyük bir heyecanla beklediği yarıyıl tatili sona erince büyük bir rüya da sona erdi

        Giriş: 11.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:08
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        Yarıyıl rüyası sona erdi
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        Nereden nereye...

        Gösterime yeni giren hemen hemen her sinema filminin kurumsal olmayan kişi / kişiler tarafından servis edilen gişe bülteni; "Sinemada yeni rekor" başlığı altında geliyor.

        Oysaki rekorunu sözlük anlamı şöyle; "Elde edilmiş en iyi derece."

        Sözlük anlamından da anlaşılacağı üzere bir tek rekor olur.

        Egale edilebilir, geçilebilir... O ayrı bir mesele.

        Üstelik 'Rekor kırdık' başlığı altında gelen gişe bültenlerindeki söz konusu filmin açılışı 100 bini bulmuyor. Affedersiniz ama biz; açılış gişesi 1 milyon 600 bin olan filmleri gördük. (Recep İvedik 5... 1.646.846) / Toplamda... 7.437.050) Peki açılışı, 100 bini bulmayan filmler, nasıl oluyor da izleyici rekoru kırıyor?

        Gişeler konusunda bilgi sahibi olmayanlar bu tür bültenleri yayımlıyor / yayınlıyor. İzleyicilerin zihninde; "Bizim filmimiz çok güzel. Bakın izleyici rekoru kırılıyor" şeklinde bir algı oluşturuyor.

        O tür haberleri gören yapımcılar da bir çeşit haz alıyorlar ama günün sonunda gişe rakamları, çoğu filmin değil çekim masrafını, PR giderini bile karşılamıyor.

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        Sinema sektörünün büyük bir heyecanla beklediği yarıyıl tatili gişelere bereket getirdi.

        Özellikle aile merkezli çocuk filmlerine gösterilen ilgi nedeniyle bilet satışları bir hayli arttı.

        Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte sinema sektörü, sevilen bir misafirin evden ayrılma vakti geldiğinde ev sahipleri gibi bir hüzün yaşadı.

        Yarıyıl tatilinin başladığı hafta kesilen bilet sayısı; bir önceki haftaya oranla % 25 artışla; 1.489.236'ya yükselirken, bittiği hafta; % 55'lik azalmayla 671.360'a düştü.

        Yarıyıl tatilinin başladığı hafta ilk 5'teki filmler;

        • Rafadan Tayfa: Kapadokya... 366.427

        • Kirpi Sonic 3... 245.039

        • Kutsal Damacana 5: Zombi... 218.602

        • Kardeş Takımı 2... 199.602

        • Karantina... 137.824

        Yarıyıl tatilinin bittiği hafta ilk 5'teki filmler;

        • Rafadan Tayfa: Kapadokya... 129.071 (2.161.677)

        • Kutsal Damacana 5: Zombi... 92.188 (509.910)

        • Kirpi Sonic 3... 76.043 (539.077)

        • Karantina... 68.089 (505.752)

        • Kardeş Takımı 2... 65.203 (616.487)

        7 - 9 Şubat arasındaki hafta sonundaki gişe rakamlarına bakacak olursak; 48 film için sadece 350.646 bilet kesildi. Ki bu rakam, film başına; 7.305 gibi bir hayli düşük izleyici ortalamasına tekabül ediyor. Yarıyıl talinin başladığı ilk hafta sonu gişesi ise 608.980 idi.

        Gösterime 27 Aralık'ta giren 'Rafadan Tayfa: Kapadokya', liderliği bırakırken yerine 82.568 kişiyle 'Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi geçti.

        * Gösterimdeki 19 Türk filmi için; 249.583, 29 yabancı film için ise 101.063 bilet kesildi.

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        #Rafadan Tayfa: Kapadokya
        #Dayı 2
        #Kirpi Sonic
        #Yarı Yıl Tatili
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