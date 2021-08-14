Pontus başkanı sınır dışı! 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon'da, 15 Ağustos'ta (yarın) Sümela Manastırı'nda düzenlenecek olan Patrik Bartholomeos’un yapacağı ayine katılmak üzere Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı Yorgos Vartihimadis de Türkiye'ye gelmek istedi. Bunun için yola çıkan ve yurda giriş yapan Vartihimadis, dün akşam saat 19.00'da Atina'ya geri gönderildi.

YUNANİSTAN'DAN PROTESTO

Bu gelişmenin ardından ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye protesto verip olayla ilgili bilgi istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Yunan vatandaşının Türkiye’ye girişine izin verilmemesiyle ilgili açıklamasına yönelik soruya yazılı yanıt verdi.

"YUNANİSTAN'IN AÇIKLAMASINI YADIRGIYORUZ"

AA'da yer alan habere göre Bilgiç, "Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz. Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan'a hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve Türk kanunlarına uygun şekilde havalimanında işlem yapıldığını ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine geri gönderildiğini kaydeden Bilgiç, bu süreçte söz konusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesinin sağlandığı bilgisini paylaştı.

YUNAN KAFİLESİNE GİRİŞ İZNİ VERİLDİ

İstanbul Havalimanı’nda ülkeye girişinin yasak olduğunu öğrenen Yorgos Vartihimadis Atina’ya akşam uçağı ile geri gönderildi. Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı, Türk makamlarının ülkeye girmesine izin vermediğini Facebook hesabından duyurdu. Bu arada Sümela Manastırı’ndaki ayine katılmak isteyen Yunan kafilesine giriş izni verildiği öğrenildi.