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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sınırda yürek sızlatan olay!

        Sınırda yürek sızlatan olay! Havasızlıktan öldüler

        Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yürek sızlatan bir olay yaşandı. Otomotiv parçası yüklü TIR'da 2 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu. Göçmenlerin ilk belirlemelere göre havasızlıktan öldüğü belirtildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 19:44
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        Sınırda yürek sızlatan olay!
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        Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, otomotiv parçası yüklü TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 1 erkek cansız bedeni bulundu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde cansız bedenin kaçak göçmene ait olduğunu belirledi. Göçmenin havasızlıktan öldüğü tespit edildi.

        Ekipler, daha sonra TIR'ın başka bir bölümünde 1 cansız bedene daha rastladı. Bu göçmenin de havasızlıktan öldüğü belirlendi.

        Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ansız bedenler, Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay ile ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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        #Kapıkule Sınır Kapısı
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