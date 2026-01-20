Habertürk
        Haberler Spor Tenis Sinner ile Osaka, ikinci tura çıktı - Tenis Haberleri

        Sinner ile Osaka, ikinci tura çıktı

        Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve Japon Naomi Osaka, ikinci tura kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 17:13 Güncelleme: 20.01.2026 - 17:13
        Sinner ile Osaka, ikinci tura çıktı!
        İtalyan Jannik Sinner ve Japon Naomi Osaka, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ikinci tura yükseldi.

        Melbourne kentindeki turnuvanın üçüncü günü, akşam seansında oynanan ilk tur maçlarıyla sona erdi.

        Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı Sinner, maçta 2-0 (6-2, 6-1) öndeyken Fransız rakibi Hugo Gaston'un üçüncü sette sahadan çekilmesiyle tur atladı.

        Fransız Valentin Royer ile karşılaşan 9 numaralı seri başı ABD'li Taylor Fritz, 7-6, 5-7, 6-1, 6-3'lük setlerle 3-1 galip gelerek yoluna devam etti.

        Turnuvada 2023 yılının finalisti Yunan Stefanos Tsitsipas ise Japon Shintaro Mochizuki'yi 4-6, 6-3, 6-2, 6-2'lik setlerle 3-1 yendi.

        OSAKA ÜÇ SETTE AĞIRLADI

        Tek kadınlarda iki kez Avustralya Açık şampiyonu olan 16 numaralı seri başı Naomi Osaka, Hırvat Antonia Ruzic'i 2-1'lik (6-3, 3-6, 6-4) skorla geçti.

        İsviçreli Belinda Bencic (10) ise Büyük Britanyalı Katie Boulter önünde 6-0 ve 7-5 tamamlanan setlerle 2-0 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü, kaskını kız arkadaşı takmış

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kadir Akbulut (33) hayatını kaybetti. Motosikletiyle çektiği videolarla sanal medyada çok sayıda takipçiye ulaşan Akbulut'un kaskını takan kız arkadaşı Melike Deniz ile otomobildeki 2 kişi ise kazada yaralandı. (DHA)

