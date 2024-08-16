Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, genel anlamda bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını söyledi. Avlanan balık çeşitlerinin sezonlara göre değişiklik gösterdiğine işaret eden Tuncer, bu sezon için hamsiden daha çok palamuttan umutlu olduklarını dile getirdi. Sezonun bereketli geçmesinin hem kendileri hem de tüketici açısından önemli olduğunu vurgulayan Tuncer, "Mesela geçen sezon hamsicilik oldu. Bu sene eğer palamutçuluk çok fazla olursa hamsiciliğin biraz az olma ihtimali var. Ama palamut normal seyirde devam edipte aşırı bir palamut olmaz ise hamsicilik yine olur çünkü denizde yine bayağı hamsi var" dedi.