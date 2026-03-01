Canlı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 01:28
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erfelek ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada 573 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 tabanca, bir tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 10 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 7'si, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: AA

        #HABER
        #Sinop
        #sinop haber
        #yerel haber
