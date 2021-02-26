Kestiği ağacın altında kalan Kıbrıs gazisi öldü 0:00 / 0:00

İHA

Olay dün akşam 21.00 sıralarında Sinop merkeze 12 kilometre uzaklıkta Çobanlar köyünde meydana geldi. 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Necaettin Karabulut öğle vaktinde ormana ağaç kesmek için gitti. Ancak o saatten sonra ailesi kendisinden bir haber alamadı.

Karabulut’u merak eden ailesi ve komşuları onu aramaya çıktı. Orman İşletme için kesim işçiliği yapan Necaettin Karabulut’un kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Karabulut’un 2 oğlu ve eşi yasa boğuldu.

İHA'nın haberine göre; Sinop İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler olay yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik şeridine alınan bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Karabulut'un cansız bedeni, avcı incelemesi sonrasında otopsi için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.