Sıra dışı bir görüntüye kavuşmak için binlerce dolar harcadı! "Bana şeytan diyorlar"
Teksas'ta yaşayan Orylan isimli genç kadın sıra dışı bir görüntüye sahip. İstediği fiziksel görünüme kavuşmak için 50 bin dolardan fazla para harcadığını belirten Orylan, insanların onu 'şeytani' olarak nitelediğini söylüyor.
24 yaşındaki Orylan, sosyal medyada ilginç görüntüsüyle biliniyor. 14 yaşından beri vücudunu değiştiren genç kadın bu zamana kadar 50 bin dolardan fazla para harcadı.
Süreci; vücut dövmelerinin yanı sıra gözbebeklerine yapılan dövmeler de takip etti.
Sadece bu da değil; dilini ikiye ayırmak, göğüs ve diş implantı ve yağ aldırma gibi işlemler de yaptıran Orylan dövmelerini 'büyük bir varlık olarak' gördüğünü belirtiyor.
Kendisi gönüşünü sevse de internette sıklıkla nefret yorumlarıyla karşılaşıyor, "Bazı insanlar yaptığım değişikliklerden dolayı benim kötü ya da şeytan olduğumu düşünüyor ama bu kesinlikle doğru değil."
Orylan gelecekte daha fazla implant yaptırmayı hedefliyor.
Genç kadın, vücudundaki radikal değişimleri yapmadan önce böyle gözüküyordu.