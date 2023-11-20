Sıra dışı bir görüntüye kavuşmak için binlerce dolar harcadı! "Bana şeytan diyorlar"

24 yaşındaki Orylan, sosyal medyada ilginç görüntüsüyle biliniyor. 14 yaşından beri vücudunu değiştiren genç kadın bu zamana kadar 50 bin dolardan fazla para harcadı.

3 Şurada Paylaş!









Sadece bu da değil; dilini ikiye ayırmak, göğüs ve diş implantı ve yağ aldırma gibi işlemler de yaptıran Orylan dövmelerini 'büyük bir varlık olarak' gördüğünü belirtiyor.