Sıradan ama evlerimizde vazgeçemediğimiz ürünler belli oldu

Dünyanın en büyük forumlarında yer alan topluluklarda en çok konuşulan alışverişlerin hiçbiri pahalı değil. Ne son model bir teknoloji ne de gösterişli bir mobilya. Çoğu, vitrinde önünden geçip gittiğiniz türden ufak şeyler. Üyelerin "hayatımı en çok kolaylaştıran ucuz ev gereci neydi" sorusuna verdiği binlerce yanıtta öne çıkan birkaç ürün var ki, Türk evine de neredeyse birebir oturuyor.

Pirinç pişiriciyi alan tencereye dönmüyor

Türk mutfağında pilav tenceresinin yeri ayrıdır. O yüzden pirinç pişirici çoğu kişiye gereksiz bir mutfak aleti gibi gelir. Topluluktaki yorumlar tersini anlatıyor.

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İşin sırrı, başında durma derdinin bitmesi. Su ölçüsünü bir kez tutturuyorsunuz ve gerisini cihaz hallediyor. Dibi tutmuyor ve taneler birbirine yapışmıyor. Çoğu model pişen pilavı saatlerce sıcak tuttuğu için akşam yemeği gecikse bile pilav bekliyor. Yorumların altında dönen ortak cümle de şu: bir kere alıştıktan sonra ocakta pilav pişirmek gözünüzde gereksiz bir uğraşa dönüşüyor.

Banyodaki o küçük değişiklik

Kavisli duş perdesi rayı. Düz raydan kavislisine geçen herkes aynı cümleyi kuruyor: "Duşa girince perde artık üzerinize yapışmıyor."

Sebebi basit. Kavis perdeyi dışa doğru ittiği için duş teknesi içindeki alan genişliyor. Birkaç yüz liralık bir parça, dar banyolarda metrekare eklemeden ferahlık hissi veriyor. Montajı da matkapla on dakikalık iş. Türk evlerinde duş perdesi neredeyse standart olduğundan, bu değişimi yapmamak için bahane bulmak zor.

Robot süpürge tahmin edileni yapıyor

Robot süpürge tabii ki listede. Evde tüy yapan bir hayvan ya da küçük çocuk varsa, her gün kendiliğinden çalışan bir cihaz biriken işi görünmez kılıyor. Bunu zaten herkes tahmin eder, yorumların çoğu da uzun uzun anlatma gereği duymamış. Asıl tartışma, robot süpürgenin önüne geçen çok daha sade bir maddede dönüyor.

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Bide aparatı tuvalet kağıdını yarıya indiriyor

Klozet kapağının altına monte edilen, ayrı tesisat istemeyen küçük bir parça. Türkiye'de taharet kültürü zaten yerleşik ama bu tip aparatlar henüz pek yaygın değil.

Kullananlar iki şeyi öne çıkarıyor. Birincisi temizlik hissi. İkincisi de tuvalet kağıdına giden paranın gözle görülür biçimde düşmesi. Bazı yorumlarda bu kalemin ayda yarı yarıya azaldığı söyleniyor. Kurulum için tesisatçı da gerekmiyor, su girişine bağlanan basit bir mekanizma yetiyor.

Yastık ertelenir fatura boyundan ödenir

Yastık çoğu evde en geç yenilenen eşyadır. Oysa yorumlarda sık dönen bir gözlem var: Sabah boyun ve omuz ağrısıyla uyanmanın sebebi çoğu zaman çökmüş eski bir yastıktır.

Doğru sertlikte bir yastığa geçenler ağrıların azaldığını söylüyor. Pahalı olması da şart değil, mesele uyku pozisyonuna uygun yükseklik ve dolgunluk. İlginç olan, çoğu kişinin bunu yıllarca fark etmemesi. Koltuğu, perdeyi, halıyı yenileyip kafasını koyduğu yastığı en sona bırakıyor.

Ucuz ayakkabı neden daha pahalı

Listede tek tek marka adı geçmiyor ama mantık net. Ucuz ayakkabıyı birkaç ayda bir yenilemek, uzun vadede iyi yapılmış tek bir çiftten daha pahalıya geliyor. Tabanı değiştirilebilen ve derisi sağlam ayakkabılar yıllarca dayanıyor. Topluluk bunu "ucuzun pahalıya patlaması" diye özetliyor. Türk kültüründe ise bunun üzerine pek çok atasözümüz mevcut. Bunlar sırasıyla "Ucuz etin yahnisi tatsız (yavan) olur" , "Ucuz alan pahalı alır" ve "Ucuz mal alacak kadar zengin değilim" diyebiliriz.