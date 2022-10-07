Sırbistan Türkiye voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş başlaıdı. F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden "Filenin Sultanları", ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi. Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak Sırbistan Türkiye voleybol maçı saati merak ediliyor. İşte Filenin Sultanları Sırbistan Türkiye voleybol maçı detayları...