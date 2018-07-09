Apple, iOS 12 için geliştirdiği Siri Shortcuts (Siri Kısayollar) uygulamasını beta olarak yayınlandı. Siri'ye yeni özellikler kazandıran Siri Kısayollar uygulaması sayesinde, kullanıcılar Siri için kısayollar oluşturarak, daha etkin bir Siri kullanımına kavuşuyor.

Siri Kısayollar uygulaması nasıl indirilir?

Siri Kısayollar'ı indirmek için Apple'ın Geliştirici Merkezi'ne giriş yapmak gerekiyor. Burada sırayla "İstek" butonu ve oradan da "TestFlight" seçilerek Siri Kısayollar uygulamasını indirmek mümkün.

Siri Kısayollar uygulaması ne işe yarıyor?

Yeni uygulama, Siri'yi özelleştirmek için kullanıcıya pek çok imkan sunuyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden kendilerine yeni kısayollar oluşturabiliyor. Henüz beta olduğu için tam sürüm kadar geniş kapsamlı çalışmasa da, kullanıcılara fayda sağlayacak pek çok kısayol oluşturmak ve bu kısayolları sesli komutla çalıştırmak mümkün. Örneğin bir blog sayfasını kısayol olarak eklediğinizde, Siri'ye "X'i okumak istiyorum" derseniz, ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz... Pek çok varyasyonla Siri Shortcuts'ı kullanmak mümkün.

Apple Geliştirici Merkezi