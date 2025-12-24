"Şirketlerin yüzde 78'i 2026'da tek ücret artışı planlıyor"

PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), düzenlediği 'Ücret Trendlerine Yakından Bakış' webinarında yaklaşan yeni yılda çalışma hayatında hakim olacak ücret yaklaşımlarına ilişkin veri bazlı değerlendirmelerde bulundular.

Webinarda PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eylem Derya Özgür ve MERCER Doğu Akdeniz Bölge CEO'su Dinçer Güleyin yer aldı.

PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eylem Derya Özgür, konuşmasında şunları vurguladı:

"SGK'nın güncel istatistiklerine göre Türkiye'de aktif sigortalı çalışan sayısı 25 milyon 951 bin 899 kişi. Aynı veriler, asgari ücretle çalışanların toplam çalışanlara oranının yüzde 42'ye ulaştığını gösteriyor. TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesinde. Yine TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı ise yüzde 8,6. Bu tablo bize, çalışma hayatının yeni yıla hem temkinli hem de oldukça hassas dengelerle girdiğini gösteriyor. Böylesi bir ekonomik ortamda ücret politikaları artık yalnızca bir artış oranı meselesi değil. Ücret hala, yeteneği çekmenin ve elde tutmanın hijyen faktörlerinden biri."

YAN HAKLAR ÖNE ÇIKIYOR

"Kendi kariyer yolculuğumu düşünüyorum, ilk işe başladığım yıllarda yüzde 80 enflasyonun olduğu iki artışlı dönemleri yaşadık. Sonra uzunca bir dönem sadece tek artış yapılır oldu. Son birkaç yıldır ise iki artış tekrar hayatımıza girdi. Mercer olarak Temmuz ayında yaptığınız araştırmanın sonuçları ise bu sene kurumların yaklaşık %80'inin tek artış yapmayı planladığını gösteriyor. Artışın tek kez yapıldığı dönemlerde çalışan refahını destekleyen yan hakların daha önemli hale gelmesi dikkat çekiyor."

Mercer Doğu Akdeniz Bölge CEO'su Dinçer Güleyin ise konuşmasında şunları vurguladı:

"Temmuz ayında yaptığımız ara dönem araştırmasına katılan 700'e yakın şirket içinde, 2026 yılında tek artış yapacağız diyenlerin oranı %78. Bu oran geçen yıl %60'tı. 2026 özelinde şirketlerin sadece %19'u iki kez, %3'ü üç veya daha fazla kez artış yapmayı planladığını söylüyor."

"Türkiye'de en yaygın yan haklar hala klasik modelde. Yani; özel sağlık sigortası, yemek ve yol yardımı, şirket aracı-ulaşım destekleri, prim-performans teşvikleri öne çıkıyor. Buna karşın çalışan refahına yönelik modern uygulamalara talep de her zamankinden yüksek. Psikolojik danışmanlık, dijital sağlık uygulamaları, check-up paketleri, spor ve wellbeing destekleri, esnek izin politikaları gibi haklar aslında çalışanların tercihinde üst sıralara tırmanmaya başlayarak yeni dönemin de habercisi haline geliyor. Çalışanlar artık kişiselleştirilmiş bir yan hak sistemi istiyor. Geleceğin kazanan işverenlerinin üç ortak özelliği var: Çalışanını anlayan, dinleyen ve onun yaşamına gerçekten değer katan şirketler olacak."