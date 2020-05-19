İHA

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kocakovacık köyünde bulunan köy misafirhanesinin ahşap tavanına yüzyıllar önce yapıldığı düşünülen ahşap şekiller köyün ve bölgenin tarihini anlatıyor.

İHA'nın haberine göre kimin yaptığı bilinmeyen ahşaba işlenmiş şekillerin bölgede yaşamış hayvanları ağaçları, kullanılan alet ve edevatları temsil ettiği düşünülüyor.

Onlarca şekli inceleyen köylüler köylerinin yüzyıllar önceki yaşantısını çözmeye çalışıyor. 600 yıllık olduğu tahmin edilen köy evi ise ziyaret edilenler tarafından hayranlıkla inceleniyor.

Kocakovacık köyü Dernek Başkanı Mustafa Ferik, "Köyümüzün tarihi çok eski. Bölgede Osmanlı'nın kuruluşundaki 3'üncü Yörük çadırını kuran köy bizimkisi. Bizim köyümüz İpek Yolu üzerinde bulunuyor. Köyümüzde bulunan misafir evinin ise yüzlerce yıllık tarihi var. Evin içinde ahşaptan semboller var. Bu semboller yüzlerce yıl buralarda yaşamış hayvanları, ağaçları, el aletlerini ve bilmediğimiz şeyleri anlatıyor. Bu sembollere bakarak yüzyıllar önce köyümüzde ve çevrede neler yaşandığını anlamaya çalışıyoruz. Bu ev 2007 yılında Osmangazi Belediyesi tarafından restore edildi. Şimdi köyümüzü ziyarete gelen misafirlere gezdiriyoruz" dedi.