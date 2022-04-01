Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Şırnak'ta da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Şırnaklı vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Şırnak iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 ŞIRNAK RAMAZAN İMSAKİYESİ