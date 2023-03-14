Düzenledikleri etkinliklerle 1500 çocuğa ulaştıklarını belirten Bakkal, "Buradan giderken onlara çeşitli oyuncaklar götürdük. Mobil aracımızla kırsal bölgelere de gitmeye çalıştık. Çocuklardan aldığımız olumlu tepkiler bizleri çok mutlu etti. Bir nebzede olsa yüzlerini güldürdük, acılarını dindirmeye çalıştık." dedi.