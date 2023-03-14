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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'tan deprem bölgesine giden öğretmenler 1500 çocuğu etkinliklerle buluşturdu

Şırnak'tan deprem bölgesi Gaziantep ve Adıyaman'a giden öğretmenler, 1500 çocuk için çeşitli etkinlikler düzenledi

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AA
  • Şırnak'tan deprem bölgesine giden öğretmenler 1500 çocuğu etkinliklerle buluşturdu

    İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma Geliştirme Birimi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerde çocuklara psikososyal destek vermek amacıyla çalışma gerçekleştirdi.
  • Şırnak'tan deprem bölgesine giden öğretmenler 1500 çocuğu etkinliklerle buluşturdu

    Bu kapsamda görevlendirilen 9 kişilik öğretmen grubu, depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ve Adıyaman'ın kırsal kesimlerindeki çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.
  • Şırnak'tan deprem bölgesine giden öğretmenler 1500 çocuğu etkinliklerle buluşturdu

    Ekipler, 13 gün süren ve masal etkinliği için kullanılan "masalbüs" adı verilen mobil aracında kullandığı etkinliklerde 1500 çocuğu, gökyüzü gözlem, sinema, yüz boyama, zeka oyunları, masal okuma gibi etkinliklerle buluşturdu.
  • Şırnak'tan deprem bölgesine giden öğretmenler 1500 çocuğu etkinliklerle buluşturdu

    Öğretmen Erdem Bakkal, AA muhabirine, depremden etkilenen çocuklara psikososyal yönden destek olmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirtti.
  • Şırnak'tan deprem bölgesine giden öğretmenler 1500 çocuğu etkinliklerle buluşturdu

    Düzenledikleri etkinliklerle 1500 çocuğa ulaştıklarını belirten Bakkal, "Buradan giderken onlara çeşitli oyuncaklar götürdük. Mobil aracımızla kırsal bölgelere de gitmeye çalıştık. Çocuklardan aldığımız olumlu tepkiler bizleri çok mutlu etti. Bir nebzede olsa yüzlerini güldürdük, acılarını dindirmeye çalıştık." dedi.
  • Şırnak'tan deprem bölgesine giden öğretmenler 1500 çocuğu etkinliklerle buluşturdu

    Öğretmen Abdi Cihad Canan da deprem bölgesindeki çocuklara annelerin ördüğü patik, atkı ve bere gibi hediyeler de verdiklerini dile getirdi.
  • Şırnak'tan deprem bölgesine giden öğretmenler 1500 çocuğu etkinliklerle buluşturdu

    Etkinliklere katılan çocukların ve ailelerinin memnuniyet duyduğunu aktaran Canan, desteklerinden dolayı Şırnak Valiliği'ne teşekkür etti.
  • Şırnak'tan deprem bölgesine giden öğretmenler 1500 çocuğu etkinliklerle buluşturdu
  • Şırnak'tan deprem bölgesine giden öğretmenler 1500 çocuğu etkinliklerle buluşturdu

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