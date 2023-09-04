Sırp basketbolcu Simanic, maçta böbreğini kaybetti Sırbistan'ın Güney Sudan ile karşılaştığı FIBA 2023 Dünya Kupası mücadelesinde karnına aldığı dirsek darbesiyle hastaneye kaldırılan Simanic için böbreklerinden birinin alınmasına karar verildi.

Sırbistan’ın Güney Sudan ile karşılaştığı FIBA 2023 Dünya Kupası mücadelesinde karnına aldığı dirsek darbesiyle sakatlanan Borisa Simanic, kadrodan çıkartılmıştı.

"KASTİ KÖTÜLÜK YAPAN BİRİ DEĞİLİM"

Simanic’in darbeyi aldığı şanssız pozisyondaki Güney Sudanlı oyuncu Nuni Omot’a maçtan sonra o pozisyon soruldu.

“Hastaneye kaldırıldığını duydum. Özür diliyorum, kasti kötü bir hareket yapmamıştım. Umarım kısa sürede iyileşir. Dua edeceğim. Kasti kötülükler yapan bir oyuncu değilim, hiç olmadım. Kalbimin en derinlerinden izleyen herkese ve özellikle de oyuncuya özür diliyorum.