        Şişecam 90. yılını kutluyor

        Şişecam 90. yılını kutluyor

        Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu vizyonu ve imzası ile 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan ve ülkenin acil cam ihtiyaçlarını üretmek için yola çıkan Şişecam 90'ıncı yılını kutluyor. Şişecam, 400 kişi ile başladığı yolculuğuna; 4 kıtada 47 üretim tesisi ve 23 bin çalışanıyla devam ediyor

        Giriş: 28.11.2025 - 11:34 Güncelleme: 28.11.2025 - 11:34
        Şişecam 90. yılını kutluyor
        Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendine yeten bir ülke vizyonunun en önemli adımlarından biri olarak milli cam sanayisini kurma hedefiyle üretime başlayan Şişecam, 90’ıncı yılını kutluyor. Şişecam, gaz lambası ve ilaç şişeleri gibi dönemin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlayan gelişim yolculuğuna bugün; 4 kıta, 13 ülkedeki 47 üretim tesisi ve 23 bin çalışanıyla devam ediyor.

        34 farklı milletten çalışanı, 23 farklı dili kapsayan kültürel çeşitliliğiyle Şişecam, bu zenginliğini tüm ekosistemi için sürdürülebilir bir değere dönüştürmeyi amaçlıyor. Cam ve kimyasallar alanlarında yaptığı yatırımlar, kullandığı teknolojiler ve Ar-Ge çalışmaları sayesinde sektörlerinde dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alıyor.

        Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam'ın; cam ev eşyası ve krom kimyasallarında dünya lideri, düz cam ve cam ambalajda en büyük beş üretici arasında yer alırken, soda külünde ise dünyanın en büyük üç üreticisinden biri konumunda olduğu belirtildi.

        Şişecam; ana faaliyet alanlarında küresel ölçekte ilk üç oyuncudan biri olmayı hedefliyor.

