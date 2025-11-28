Şişecam 90. yılını kutluyor

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendine yeten bir ülke vizyonunun en önemli adımlarından biri olarak milli cam sanayisini kurma hedefiyle üretime başlayan Şişecam, 90’ıncı yılını kutluyor. Şişecam, gaz lambası ve ilaç şişeleri gibi dönemin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlayan gelişim yolculuğuna bugün; 4 kıta, 13 ülkedeki 47 üretim tesisi ve 23 bin çalışanıyla devam ediyor.

34 farklı milletten çalışanı, 23 farklı dili kapsayan kültürel çeşitliliğiyle Şişecam, bu zenginliğini tüm ekosistemi için sürdürülebilir bir değere dönüştürmeyi amaçlıyor. Cam ve kimyasallar alanlarında yaptığı yatırımlar, kullandığı teknolojiler ve Ar-Ge çalışmaları sayesinde sektörlerinde dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alıyor.

Camın tüm temel alanlarında faaliyet gösteren tek global şirket olan Şişecam'ın; cam ev eşyası ve krom kimyasallarında dünya lideri, düz cam ve cam ambalajda en büyük beş üretici arasında yer alırken, soda külünde ise dünyanın en büyük üç üreticisinden biri konumunda olduğu belirtildi.