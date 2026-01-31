Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.838,29 %0,05
        DOLAR 43,4925 %0,13
        EURO 51,5705 %-0,92
        GRAM ALTIN 6.788,96 %-9,85
        FAİZ 34,61 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 116,50 %-28,39
        BITCOIN 82.856,00 %-1,55
        GBP/TRY 59,5766 %-0,78
        EUR/USD 1,1851 %-1,00
        BRENT 69,32 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 11.099,95 %-9,85
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şişecam Bulgaristan'da kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı - İş-Yaşam Haberleri

        Şişecam Bulgaristan'da kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı

        Şişecam, Bulgaristan düz cam üretim tesisinde yer alan mevcut kaplamalı cam hattına ek olarak yıllık 6 milyon metrekare kapasiteli yeni kaplamalı hat yatırımını tamamladı. Toplam 20 milyon Euro'luk yatırımla hayata geçirilen yeni hattın, Avrupa mimari cam pazarına yönelik katma değerli ürün kapasitesini güçlendirirken, şirketin uluslararası satışlarını artıracağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 14:52 Güncelleme: 31.01.2026 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şişecam Bulgaristan'da kaplamalı cam hattı yatırımını tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şişecam, Bulgaristan’daki düz cam tesisinde mevcut kaplamalı cam hattına ek olarak ikinci bir kaplamalı cam hattını devreye aldı. Toplam 20 milyon Euro’luk yatırımla kurulan yeni hattın, Şişecam’ın Avrupa mimari cam pazarına yönelik katma değerli ürün kapasitesini ve rekabet gücünü önemli ölçüde artıracağı belirtildi. Temperlenebilir, ileri performanslı ve enerji verimliliği odaklı ürünlerin üretimine imkân sağlayacak olan hattın, Şişecam’a ürün çeşitliliği, operasyonel esneklik ve Ar-Ge çalışmalarında daha geniş bir hareket alanı sunacağı kaydedildi.

        Yeni hat yatırımı ile kazanılan ilave kapasite sayesinde Şişecam; yüksek ışık geçirgenliği ile maksimum ısı yalıtımı sağlayan yüksek teknolojili kaplamalı camlar, kuş dostu cam ve otomotiv sektörüne yönelik ısıtılabilir atermik camlar gibi katma değerli çözümlerini Avrupa pazarına daha yüksek hacimlerle sunmayı hedefliyor. Şirket bu yatırımla sürdürülebilir ve yüksek performanslı cam talebine yanıt verirken, uluslararası satışlarının toplam satışları içindeki payını da güçlendirmiş olacak.

        Şişecam Genel Müdürü Can Yücel devreye alınan bu yatırıma dair şunları söyledi: “Bulgaristan’daki düz cam tesisimizde yıllık 6 milyon metrekare kapasiteli kaplamalı yeni cam hattımızı devreye aldık. Rekabet avantajımızı gelişmiş operasyonel verimlilik ve genişletilmiş ürün yelpazesiyle güçlendirecek olan bu yatırım, portföyümüz içinde katma değerli ürünlerin oranını artırarak müşterilerimize daha fazla değer sunmamızı sağlayacak. Şişecam olarak stratejik önceliklerimiz kapsamında; verimlilik, maliyet disiplini, nakit yaratma kapasitesi ve bilanço dayanıklılığımızı güçlendiren bir büyüme yaklaşımını benimsiyoruz. Daha önce kamuoyu ile paylaştığımız üzere kaplamalı cam alanında devam eden iki yatırımımız daha bulunuyor. Tarsus düz cam tesisimizde bu yıl devreye alacağımız yıllık 7 milyon metrekare kapasiteli kaplamalı cam hattı ve Kuzey İtalya’daki tesisimizde devreye alma hazırlığında olduğumuz yıllık 6,5 milyon metrekare kapasiteli yeni hattımız hayata geçtiğinde, Şişecam’ın dünya genelindeki kaplamalı cam hatlarının sayısı yediye ulaşacak. Toplam kaplamalı cam kapasitemiz ise 48,1 milyon metrekareye çıkacak. Bu ölçek, artan kaplamalı cam talebine daha dengeli ve verimli bir üretim yapısıyla yanıt vermemizi sağlarken, katma değerli ürün portföyümüzü ve nakit yaratma kapasitemizi de destekleyecek. Yeni hattımız ileri teknolojisi ve yüksek otomasyon seviyesi sayesinde operasyonel karlılığımıza katkı sağlayacak.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adana'da sağanak; otomobiller sular altında kaldı

        Adana'da sağanak; otomobiller sular altında kaldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        Umut Bulut, HT Spor'da Juventus'a attığı golü anlattı
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        51 tatilci telesiyejde mahsur kaldı!
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        F.Bahçe'de Divan toplandı!
        F.Bahçe'de Divan toplandı!
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası