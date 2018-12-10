Olay, 6 Aralık Perşembe günü Şişli’de meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen cip sürücüsü, o esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Çetin Çöne idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpma sonrası ismi öğrenilemeyen cip sürücüsü ile motosiklet sürücüsü Çetin Çöne arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında cip içerisindeki sürücünün eşi araçtan inerek motosiklete tekmeler savurdu.

Bir süre sonra araç sürücüsü de aracındaki copu alarak araçtan inerek motosiklet sürücüsü Çetin Çöne’ye saldırdı. İHA'nın haberine göre; çevredeki vatandaşların araya girerek karı kocayı motosikletten uzaklaştırmaya çalıştı.

YAŞANAN O ANLAR KASK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan o anlar motosiklet sürücüsü Çetin Çöne’nin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen cip sürücüsü motosiklete çarparak duruyor. Daha sonra eşi aracından inerek motosiklete tekme attığı başlıyor. Cip sürücüsü de aracından inerek elindeki cop ile motosiklet sürücüsüne saldırmaya başlıyor.

Olayı gören vatandaşlar motosiklet sürücüsünü darp eden karı kocayı ayırmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsü Çetin Çöne, aracın önüne geçerek aracın gitmesine izin vermediği görülüyor. Daha sonra vatandaşlar araya girmesiyle kavga son buluyor.

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