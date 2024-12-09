Sivas haberleri: Bir kişiyi öldüren ayıdan haber var | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Sivas haberleri: Bir kişiyi öldüren ayıdan haber var | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Bir kişiyi öldüren ayıdan haber var! Sivas'ta, arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 47 yaşındaki Mahmut Alkaya'ya saldırıp ölümüne neden olan ayı, başka kişilere de zarar verebileceği değerlendirilerek vurularak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:53 facebook

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