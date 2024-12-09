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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas haberleri: Bir kişiyi öldüren ayıdan haber var | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Bir kişiyi öldüren ayıdan haber var!

        Sivas'ta, arkadaşlarıyla gezintiye çıkan 47 yaşındaki Mahmut Alkaya'ya saldırıp ölümüne neden olan ayı, başka kişilere de zarar verebileceği değerlendirilerek vurularak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 10:53 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:53
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        Bir kişiyi öldüren ayıdan haber var!
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        Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Karaçayır köyünde önceki gün arkadaşlarıyla birlikte kırsalda yürüyüşe çıkan Mahmut Alkaya'ya (47) ayı saldırdı. Yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

        Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle kent merkezindeki Numune Hastanesi'ne kaldırılan Alkaya, kurtarılamadı. Mahmut Alkaya, köyünde toprağa verildi.

        BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATILDI

        DHA'daki habere göre olayın ardından bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

        RUHSATLI AVCILAR TARAFINDAN VURULDU

        Ayı, başkalarına da saldırabileceği değerlendirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile ruhsatlı avcıların kontrolünde vurularak öldürüldü.

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