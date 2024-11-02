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        Şarkışla'da Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 10:53 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:53
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        Şarkışla'da Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay Şarkışla Şubesi ve Gençlik Merkezi gönüllüleri ilçe merkezinde vatandaşlara çay, soda ve lokma ikram etti, çocuklar için yüz boyama ve müzikli eğlenceler düzenledi.

        Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, e​​​​​tkinlikler kapsamında kurulan Türk Kızılay aşevini ziyaret etti.

        Kızılay'ın önemine dikkati çeken Gültekin, "Kızılay, toplumun her kesimine dokunan, zor günlerde yanımızda olan bir iyilik köprüsüdür." dedi.

        Türk Kızılay Şarkışla Şube Başkanı Ahmet Turan Yılmaz ise organizasyona destek veren gönüllülere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Kızılay, ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın ve zor anlarda dayanışmayı hissettirmenin en güçlü simgelerinden biridir. Gönüllülerimizle birlikte toplumda fark yaratmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Herkesi Kızılay çatısı altında gönüllü olmaya ve iyilik hareketine destek vermeye davet ediyoruz."

        Türk Kızılay gönüllüsü Zeynep Sude Doğan da 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde tüm Türkiye'nin tek yürek olduğunu, Türk Kızılay'ın da bunun en önemli parçaları arasında yer aldığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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