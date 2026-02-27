Sivas-Malatya yolu kapandı

Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kazasına tanık olan şoför: "Bütün parçalar önüme düştü"

Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğramasıyla Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazayı TIR şoförü Mehmet Ebinç (45) anlattı. Ebinç, "Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bü... Daha Fazla Göster Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğramasıyla Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazayı TIR şoförü Mehmet Ebinç (45) anlattı. Ebinç, "Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü" dedi. (İHA) Daha Az Göster