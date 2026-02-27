Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sivas-Malatya yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Sivas-Malatya yolu kapandı

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı. Trafik ekipleri, Ulaş ilçesi girişinde araçların geçişine izin vermedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 09:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas-Malatya yolu kapandı

        Sivas'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı.

        DHA'nın haberine göre bu yöne giden araçlar, Ulaş ilçesi girişinde bekletildi.

        Kentte dünden başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde etkili oldu. Tipi nedeniyle Sivas-Malatya kara yolunda ulaşım aksadı.

        Trafik ekipleri, Ulaş ilçesi girişinde araçların geçişine izin vermedi. Başta yolcu otobüsleri olmak üzere özellikle ağır tonajlı araçlar, ilçe girişinde bekletildi.

        Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Malatya yönüne gidecek araçların bir kısmı yeniden Sivas kent merkezine yönlendirildi. Karayolları ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıkesir'de düşen F-16 uçağının kazasına tanık olan şoför: "Bütün parçalar önüme düştü"

        Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağı gece kaza kırıma uğramasıyla Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazayı TIR şoförü Mehmet Ebinç (45) anlattı. Ebinç, "Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Samsunspor, Konferans Ligi'nde son 16'da!
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?