Okey oynatılan iş yerine Kovid-19 baskını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Sivas'ta iş yerine Kovid-19 baskını: 8 kişiye 14 bin 85 lira ceza kesildi

Sivas'ta, iş yerinde okey oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın kurallarını ihlal eden 7 kişi ile iş yeri sorumlusuna 14 bin 85 lira ceza kesildi

Sivas'ta iş yerine Kovid-19 baskını: 8 kişiye 14 bin 85 lira ceza kesildi
Okey oynatılan iş yerine Kovid-19 baskını
0:00 / 0:00
AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bir iş yerinde okey oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri denetim yaptı.

Denetimde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı hareket ederek sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan 7 kişi ile iş yeri sahibine 10 bin 616 lira idari ceza uygulanması amacıyla tutanak tutuldu.

AA'nın haberine göre; polis ekipleri ayrıca iş yeri sorumlusuna, iş yerini açarak kuralları ihlal ettiği için 3 bin 469 lira idari para cezası uyguladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hafif ticari araç otomobil ile çarpıştı : 1’i ağır 5 yaralı
GÜNDEMKarabük'te iki araç çarpıştı: 5 kişi yaralı
Dikili'de 22 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEMDikili'de 22 kaçak göçmen kurtarıldı
Denizli'de CHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne katıldı
GÜNDEMCHP'den istifa eden 40 kişi, Memleket Hareketi'ne ...
Erzincan'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle ilave tedbirler
GÜNDEMErzincan'da Kovid-19 vakalarındaki artışa karşı ek ...
Şişli'de lastik deposu alev alev yandı
GÜNDEMŞişli'de lastik deposunda yangın
Son dakika depremler! Balıkesir Erdek'te deprem! Son depremler listesi
GÜNDEMBalıkesir Erdek'te deprem!
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, boşanma aşamasındaki eşi ve bir kişiyi silahla yaraladı
GÜNDEMCezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini ...
Adana'da yüzleri maskeli kişiler, ev ve iş yerlerine ateş açtı, 1 polis yaralandı
GÜNDEMAdana'da yüzleri maskeli kişiler, ev ve iş yerlerine ...
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması! - Haberler
GÜNDEMİletişim Başkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi ...
Berat gecesi 2021 ne zaman? Berat kandili hangi gün?
GÜNDEMBerat gecesi ne zaman?