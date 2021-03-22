Okey oynatılan iş yerine Kovid-19 baskını 0:00 / 0:00

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte bir iş yerinde okey oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri denetim yaptı.

Denetimde İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı hareket ederek sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan 7 kişi ile iş yeri sahibine 10 bin 616 lira idari ceza uygulanması amacıyla tutanak tutuldu.

AA'nın haberine göre; polis ekipleri ayrıca iş yeri sorumlusuna, iş yerini açarak kuralları ihlal ettiği için 3 bin 469 lira idari para cezası uyguladı.