Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Sivas'ta bir temizlik görevlisi kaldırım kenarında poşet içinde askeri mühimmat buldu. Bölgede güvenlik önlemi alındı. Yapılan incelemede cismin boş havan topu mermisi olduğu belirlenirken, mühimmat muhafaza altına alındı
Giriş: 22 Nisan 2026 - 12:39
Sivas'ta temizlik görevlisi tarafından yol kenarında bir poşet içinde boş havan topu mermisi bulundu.
ASKERİ MÜHİMMAT BULUNDU
DHA'daki habere göre olay; Sivas'ta Hurdacılar Sitesi yakınlarındaki kavşak kenarında meydana geldi. Bir temizlik görevlisi, kaldırım kenarında poşet içerisinde bir askeri mühimmat olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi.
OLAY YERİNE SEVK EDİLDİLER
Olay yerine polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi.
REKLAM
TRAFİK KISMET KAPATILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu kısmen trafiğe kapattı.
İNCELEME YAPILDI
Yapılan incelemede, bulunan mühimmatın boş havan topu mermisi olduğu belirlendi.
MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Mermi daha sonra muhafaza altına alınarak, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
