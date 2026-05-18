Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sivas'taki Çifte Minareli Medrese'de kapsamlı restorasyon başlıyor

        Sivas'taki Çifte Minareli Medrese'de kapsamlı restorasyon başlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sivas'ın simge yapılarından biri olan Çifte Minareli Medrese'de kapsamlı restorasyon çalışması başlatıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 10:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çifte Minareli Medrese'de kapsamlı restorasyon

        Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Anadolu Selçuklu mimarisinin en görkemli eserleri arasında yer alan tarihi yapı, gerçekleştirilecek çalışmalarla özgün kimliği korunarak geleceğe taşınacak.

        1271 yılında Vezir Sahip Şemseddin Muhammed Cüveyni tarafından yaptırılan Çifte Minareli Medrese; taş işçiliği, geometrik ve bitkisel süslemeleri ile çini bezemeli çift minaresi sayesinde Anadolu’nun en etkileyici Selçuklu eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        İnşa edildiği dönemde önemli bir ilim merkezi olarak hizmet veren yapı, bugün yalnızca ayakta kalan görkemli doğu cephesiyle bile Selçuklu sanatının ulaştığı yüksek seviyeyi yansıtıyor.

        REKLAM

        RESTORASYONDA 3 KİŞİDEN OLUŞAN BİLİM KURULU HOCALARI GÖREV ALACAK

        Yapıda, yüzyıllar içerisinde doğal şartlar, depremler ve çevresel etkiler nedeniyle taş kayıpları, çatlaklar, yüzey deformasyonları ve statik problemler meydana geldi.

        Özellikle minarelerde ve cephe yüzeylerinde oluşan bozulmalar nedeniyle yapının bilimsel yöntemlerle korunması gerekli hale geldi.

        Restorasyon çalışmaları kapsamında; düşen taşların özgün malzeme ve tekniklerle yerine yerleştirilmesi, cephe temizliği, statik güçlendirme uygulamaları, çatlakların giderilmesi ile çini ve sırlı tuğla bezemelerdeki kayıpların onarımı gerçekleştirilecek.

        Tüm çalışmalar, yapının tarihi dokusunu ve mimari karakterini koruyacak hassasiyetle sürdürülecek. 2028 yılı içinde tamamlanması hedeflenen restorasyon çalışmalarının ardından Çifte Minareli Medrese, ziyaretçilerini karşılamayı sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Silahla döviz bürosunu basan husumetlisine karşı boğuşarak hayatta kalmayı başardı...O anlar kamerada

        Hatay'da husumetlisine ait döviz bürosunu silahla basan ve iş yerine girmeden önce kurşun yağdıran şahsın yaşattığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Döviz bürosu sahibinin ve müşterinin silahlı saldırganla boğuşarak kurşunların hedefi olmaktan kurtulduğu anlarsa film sahnesini aratmadı. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti