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Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU ve MAÇ ÖZETİ!

Sivasspor, Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek 4 hafta aradan sonra galibiyet elde etti. Sivasspor, bu sonuçla birlikte puanını 45'e yükseltirken Alanyaspor 23. haftayı 39 puanla kapadı.

MAÇIN DAKİKALARI

5. dakikada Mert Hakan'ın ortasına Hakan Arslan kafa vurmak isterken ceza sahasında yerde kaldı. Sivassporlu futbolcular penaltı bekledi. VAR'da pozisyonu inceleyen maçın hakemi Zorbay Küçük, Caulker'ın ayağını çok fazla kaldırdığı için penaltıya sebebiyet verdiğini belirtti.

9. dakikada Penaltı atışını gole çeviren Mert Hakan Yandaş, takımını 1-0 öne geçirdi. Mert Hakan böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

20. dakikada Alanyaspor'da Bakasetas'ın sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Appindangoye kafasıyla uzaklaştırdı.

23. dakikada Sivasspor'da Fernando ceza sahasının sol çaprazında topla buluştu. Uzak direğe doğru göndermek istediği pasını ise Caulker kesti.

35. dakikada Alanyaspor'da Onur Bulut'un sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Papiss Cisse iyi bir kafa vuruşu yapamadı ve şutu farklı şekilde auta gitti.

37. dakikada Alanyaspor'da Musa'nın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Cisse gelişine bir vuruş yapmayı denedi ama ıska geçti.

İlk yarı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Fernandes'in vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.

47. dakikada ceza sahasın sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin vuruşunu bir kez daha kaleci Samassa kurtardı.

59. dakikada Fernando'nun ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri geldi.

64. dakikada ceza sahasına driplingle sokulan Mert Hakan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Marafona kurtardı, ondan seken topu ise Yasin tamamlamak istedi ama vuruşunu yapamadı.

67. dakikada Cisse'nin ortasına ceza sahasının sol çaprazında Goiano'nun üstünden kafayı vuran Mustafa Pektemek'in şutu yandan dışarı gitti.

75. dakikada Alanyaspor'da Mustafa Pektemek'in kafa vuruşu direk dibinden auta çıktı.

87. dakikada Bakasetas'ın kullandığı korner vuruşuna kale önünde Fernandes kafayı vurdu, şutu az farkla üstten auta gitti.