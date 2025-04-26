Sivasspor - Antalyaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'de düşme hattında yer alan Sivasspor, 33. haftada ağırladığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 maç sonra galip geldi. 'Yiğidolar'a üç puanı getiren golleri ikinci yarıda Radakovic ve Manaj kaydetti.
Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Sivasspor, evinde Antalyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup edip derin bir nefes aldı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta 'Yiğidolar'a üç puanı getiren golleri 62'de Uros Radakovic ve 75'te Rey Manaj kaydetti.
Haftaya 17. sırada giren Sivasspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son verirken, puanını 34'e yükseltti.
Ligde 3 maç sonra kaybeden 12. sıradaki Antalyaspor ise 40 puanda kaldı.
Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
Hakemler: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Murat Altan
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi (Dk. 90 Emirhan Başyiğit), Moutoussamy, Charisis, Efkan Bekiroğlu (Dk. 79 Tolga Ciğerci), Rodrigues (Dk. 79 Simic), Bekir Turaç Böke (Dk. 57 Koita), Manaj (Dk. 90 Emrah Başsan)
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Dk. 38 Bünyamin Balcı), Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural (Dk. 86 Abdurrahim Dursun), Kaluzinski, Streek, Soner Dikmen (Dk. 68 Djenepo), Safuri (Dk. 68 Gaich), Samudio (Dk. 68 Milosevic), Lardson
Goller: Dk. 62 Radakovic, Dk. 75 Manaj (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Rodrigues, Dk. 75 Manaj, Dk. 86 Tolga Ciğerci (Net Global Sivasspor) Dk. 43 Güray Vural, Dk. 45+2 Kaluzinski, Dk. 90+1 Gaich (Onvo Antalyaspor)