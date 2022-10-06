Sivasspor - Ballkani maçı için geri sayım sürüyor. Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden 'Yiğidolar' Avrupa'da üçüncü maçına çıkıyor. Maça kısa bir süre kalırken, maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlacağı merak konusu oldu. Peki Sivasspor - Ballkani maçı ne zaman, saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtı...