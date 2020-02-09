Sivasspor ile Başakşehir, Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesinde Sivasspor'un 41, Başakşehir'in ise 39 puanı bulunuyor. İkinci yarıya Beşiktaş galibiyetiyle başladıktan sonra Rizespor'la berabere kalan ardından Gaziantep FK'ya 5-1 yenilen Sivasspor, liderliği geri almak için sahaya çıkıyor. Yenilmezlik serisi Fenerbahçe maçyıla son bulduktan sonra Gençlerbirliği'ni mağlup eden Başakşehir ise alacağı galibiyetle puan durumunda rakibinin üzerine çıkmak istiyor.

SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR

SAAT: 16.00

HAKEM: Halis Özkahya

STAT: 4 Eylül

YAYIN: beIN SPORTS 1

SİVASSPOR: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Ziya, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Ligde son iki maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan ve Gaziantep FK'ye 5-1 yenilen kırmızı-beyazlılar,Medipol Başakşehir'i yenerek yeniden çıkışa geçmek ve zirvedeki yerini korumak istiyor.

Sivas ekibi, bu sezon sahasında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı. Bu sezon iç saha maçlarında hiç yenilmeyen Demir Grup Sivasspor, rakip filelere 20 gol attı, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Medipol Başakşehir ile yapacağı maçta da iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor ile yaptığı maçta kırmızı kart gören Isaac Cofie ile sakatlıkları devam eden Arouna Kone ve Petar Skuletic kadroda yer almıyor.

Medipol Başakşehir'de ise cezalı oyuncu bulunmuyor. İstanbul ekibinde, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşan ve maske ile antrenmanlarını sürdüren Berkay Özcan'ın da kadroda olması bekleniyor.

24. RANDEVU

İki takım, bu müsabakayla ligde birbirlerine 24. kez rakip olacak. Geride kalan 23 maçta Sivasspor 7, turuncu-lacivertliler ise 10 galibiyet elde etti. 6 karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar 27 kez gol sevinci yaşarken, İstanbul temsilcisi ise 31 gol kaydetti.

SİVASSPOR 469. MAÇINDA

Sivasspor, Süper Lig'de 469. maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda 'merhaba' dediği ligde bugüne kadar 468 müsabakada ter döktü. Yiğidolar, söz konusu karşılaşmalarda 175 galibiyet, 123 beraberlik ve 170 mağlubiyet aldı. 649 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 656 golü de kalesinde gördü. Sivasspor, ligde toplam 648 puan topladı.

SİVAS 4 EYLÜL STADI