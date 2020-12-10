Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Sivasspor’a gruptan çıkabilmesi için mutlak galibiyet gerekiyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp maç öncesi sosyal medya hesaplarından flaş bir paylaşım yaptı. Yiğidolar, takımdaki çok sayıda eksik futbolcu nedeniyle yedek kaleci Ali Şaşal Vural’a futbolcu forması yaptırdığını duyurdu. Yapılan paylaşıma, "Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi yedek kulübemizdeki 3 sporcumuzdan biri olan kalecimiz Ali Şaşal Vural formasıyla maça hazır" notu eklendi.

Öte yandan Sivasspor’un bu akşamki Maccabi karşılaşmasında kulübede, Kaleci Ali Şaşal Vural, Casimir Ninga ve Arouna Kone yer alıyor.