Sivasspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya gelecek iki ekip, rövanş mücadelesi için avantaj arayacak. İşte, hem kırmızı beyazlı hem de sarı lacivertli taraftarların büyük bir heyecanla beklediği karşılaşmanın günü, saati ve muhtemel 11'lerine dair bilgiler...