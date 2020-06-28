Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor. Ligde 53 puanla 3. sırada şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar zirve takibini sürdürmek, 25 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor ise alt sıralardan kurtulmak istiyor.
SİVASSPOR: 0 - KAYSERİSPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Yeni 4 Eylül Stadı
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 18.30
YAYIN: beIN Sports 1
SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Mert Hakan, Emre, Andrade, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
KAYSERİSPOR: Lung, Rienstra, Sapunaru, Angelo, Hasan Hüseyin, Campanharo, Djedje, Mesanovic, Mensah, Henrique, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki
Sivas ekibinde 4 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa, Caner Osmanpaşa ve Fatih Aksoy, Kayserispor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde ligin 30. haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.
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