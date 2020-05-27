Sivasspor lige hazırlanıyor

DG Sivasspor, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları gözetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla Süper Lig'in 27. hafta maçında sahasında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.